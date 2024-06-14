Попавший под обстрел корреспондент НТВ Алексей Ивлиев лишился руки
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, попавший под обстрел в Никитовском районе Горловки ДНР 13 июня, лишился руки. Об этом сообщил журналист в видеообращении, опубликованном телеканалом.
«Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся», – сказал он.
Днем 13 июня съемочная группа в составе двух человек – корреспондента Ивлиева и оператора НТВ Валерия Кожина – попала под обстрел ВСУ в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки ДНР. Также ранения получил офицер сопровождения.
Пострадавший оператор Кожин в тот же день умер в больнице Горловки.
В МИД России заявили, что атака ВСУ на журналистов была целенаправленной. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что представители ООН «найдут в себе силы сказать, кто нанес удары, и это осудить».
Вечером 13 июня заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против любых нападений на журналистов.