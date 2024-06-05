Путин: не менее 30 российских журналистов погибли в зоне конфликта на Украине
Как минимум 30 российских журналистов погибли в зоне боевых действий на Украине, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.
«Вы знаете, сколько у нас журналистов погибло в зоне боевых действий? <...> Как минимум 30 человек погибло, погибло наших журналистов, и никто не дает нам возможности расследовать то, что с ними произошло», – сказал он.
В апреле в зоне боевых действий на Украине погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. Он работал в зоне спецоперации с февраля 2022 г., в составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе. Еремину было 42 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство расценивает убийство Еремина как акт мести за честное выполнение журналистского долга. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский открыл охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими материалами раскрывают правду мировому сообществу.