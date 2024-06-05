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Путин: не менее 30 российских журналистов погибли в зоне конфликта на Украине

Ведомости

Как минимум 30 российских журналистов погибли в зоне боевых действий на Украине, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.

«Вы знаете, сколько у нас журналистов погибло в зоне боевых действий? <...> Как минимум 30 человек погибло, погибло наших журналистов, и никто не дает нам возможности расследовать то, что с ними произошло», – сказал он.

В апреле в зоне боевых действий на Украине погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. Он работал в зоне спецоперации с февраля 2022 г., в составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе. Еремину было 42 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство расценивает убийство Еремина как акт мести за честное выполнение журналистского долга. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский открыл охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими материалами раскрывают правду мировому сообществу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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