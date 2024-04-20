Захарова: убийство журналиста Еремина является актом мести Киева

22 ноября 2023 г. ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов в зоне спецоперации, в результате чего был ранен журналист телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Позже он скончался в больнице. В Кремле тогда предупредили, что журналистам и военкорам важно помнить, что они являются целями для ВСУ.