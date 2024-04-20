Захарова: убийство журналиста Еремина является актом мести Киева
МИД России расценивает убийство военного корреспондента «Известий» Семена Еремина как акт мести за честное выполнение журналистского долга, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Убийство Семена Еремина, это кровавое преступление, нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга», – говорится в комментарии Захаровой.
Она отметила, что МИД расценивает произошедшее как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду.
МИД требует от международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения убийства российского журналиста.
«Своим ставшим привычным молчанием они выдают карт-бланш киевской клике на новые, еще более ужасающие террористические атаки против представителей медиа, тем самым становясь их соучастниками», – добавила она.
Вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели своего журналиста Еремина в зоне боевых действий на Украине. Еремин работал в зоне спецоперации с февраля 2022 г. «Известия» отмечают, что в составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе. Еремину было 42 года.
22 ноября 2023 г. ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов в зоне спецоперации, в результате чего был ранен журналист телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Позже он скончался в больнице. В Кремле тогда предупредили, что журналистам и военкорам важно помнить, что они являются целями для ВСУ.