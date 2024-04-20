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Захарова: убийство журналиста Еремина является актом мести Киева

Ведомости

МИД России расценивает убийство военного корреспондента «Известий» Семена Еремина как акт мести за честное выполнение журналистского долга, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Убийство Семена Еремина, это кровавое преступление, нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга», – говорится в комментарии Захаровой. 

Она отметила, что МИД расценивает произошедшее как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду.

МИД требует от международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения убийства российского журналиста.

«Своим ставшим привычным молчанием они выдают карт-бланш киевской клике на новые, еще более ужасающие террористические атаки против представителей медиа, тем самым становясь их соучастниками», – добавила она.

Вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели своего журналиста Еремина в зоне боевых действий на Украине. Еремин работал в зоне спецоперации с февраля 2022 г. «Известия» отмечают, что в составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе. Еремину было 42 года.

22 ноября 2023 г. ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов в зоне спецоперации, в результате чего был ранен журналист телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Позже он скончался в больнице. В Кремле тогда предупредили, что журналистам и военкорам важно помнить, что они являются целями для ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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