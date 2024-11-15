В ООН объяснили отсутствие реакции на гибель российских журналистов
Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Рено де Виллен заявил, что Организация Объединенных Наций не смогла подтвердить сообщения о гибели российских журналистов в ходе конфликта на Украине. Об этом пишет «РИА Новости».
«Проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы, поэтому мы не можем подтвердить полученную информацию по этому поводу», – уточнил де Виллен.
Вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели своего военкора Семена Еремина в зоне боевых действий на Украине. Еремин работал в зоне спецоперации с февраля 2022 г. В составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе. Следственный комитет России заявил, что намерен установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к гибели Еремина. 23 апреля Путин посмертно наградил Еремина орденом Мужества.
10 апреля при обстреле съемочной группы «Вести Луганск» погиб офицер пресс-службы Минобороны Евгений Половодов. Вместе со съемочной группой он приехал в танковый батальон в Серебрянском лесничестве под Кременной, где и получил смертельное ранение. Половодов был посмертно представлен к ордену Мужества.