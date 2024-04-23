Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора Еремина

Вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели своего военкора Семена Еремина в зоне боевых действий на Украине. Еремин работал в зоне спецоперации с февраля 2022 г. В составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе. Следственный комитет России заявил, что намерен установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к гибели Еремина.