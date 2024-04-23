Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора Еремина
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего в зоне спецоперации военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Еремина Семена Николаевича – военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью "Мультимедийный информационный центр "Известия", город Москва (посмертно)», – говорится в указе.
Вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели своего военкора Семена Еремина в зоне боевых действий на Украине. Еремин работал в зоне спецоперации с февраля 2022 г. В составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе. Следственный комитет России заявил, что намерен установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к гибели Еремина.
10 апреля при обстреле съемочной группы «Вести Луганск» погиб офицер пресс-службы Минобороны Евгений Половодов. Вместе со съемочной группой он приехал в танковый батальон в Серебрянском лесничестве под Кременной, где и получил смертельное ранение. Половодов был посмертно представлен к ордену Мужества.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 апреля сообщил, что в Кремле не знают о предложениях приравнять военкорам к участникам боевых действий. Песков напомнил, что эта тема уже неоднократно поднималась, но отметил, что о каких-то официальных инициативах на этот счет ему не известно.