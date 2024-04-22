В Кремле не знают об официальных инициативах о приравнивании военкоров к военным
В Кремле не знают о предложениях приравнять военкорам к участникам боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что эта тема уже неоднократно поднималась, но отметил, что о каких-то официальных инициативах на этот счет ему не известно.
«Безусловно, есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках. Поэтому здесь существуют разные точки зрения, но мне неизвестно о каких-то официальных инициативах в этой связи», – добавил представитель Кремля.
Вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели своего военкора Семена Еремина в зоне боевых действий на Украине. Еремин работал в зоне спецоперации с февраля 2022 г. В составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе. Следственный комитет России заявил, что намерен установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к гибели Еремина.
10 апреля при обстреле съемочной группы «Вести Луганск» погиб офицер пресс-службы Минобороны Евгений Половодов. Вместе со съемочной группой он приехал в танковый батальон в Серебрянском лесничестве под Кременной, где и получил смертельное ранение. Половодов был посмертно представлен к ордену Мужества.