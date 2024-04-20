СК намерен привлечь к ответственности причастных к смерти военкора Еремина
Следственный комитет (СК) России намерен установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина в результате атаки ВСУ на запорожском направлении, сообщил комитет в Telegram-канале.
«По поручению председателя СК РФ следователи примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц причастных к убийству журналиста», – указано в сообщении ведомства.
Вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели Еремина в зоне боевых действий на Украине. Еремин работал в зоне спецоперации с февраля 2022 г. «Известия» отмечают, что в составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе. Еремину было 42 года.
20 апреля гибель Еремина прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что убийство военкора расценивает в качестве акта мести за честное выполнение журналистского долга. Захарова также потребовала от международных организаций и правозащитных структур публичного осуждения убийства российского журналиста.
22 ноября 2023 г. ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов в зоне спецоперации, в результате чего был ранен журналист телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Позже он скончался в больнице.