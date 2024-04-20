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СК намерен привлечь к ответственности причастных к смерти военкора Еремина

Ведомости

Следственный комитет (СК) России намерен установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина в результате атаки ВСУ на запорожском направлении, сообщил комитет в Telegram-канале.

«По поручению председателя СК РФ следователи примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц причастных к убийству журналиста», – указано в сообщении ведомства.

Вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели Еремина в зоне боевых действий на Украине. Еремин работал в зоне спецоперации с февраля 2022 г. «Известия» отмечают, что в составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе. Еремину было 42 года.

20 апреля гибель Еремина прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что убийство военкора расценивает в качестве акта мести за честное выполнение журналистского долга. Захарова также потребовала от международных организаций и правозащитных структур публичного осуждения убийства российского журналиста.

22 ноября 2023 г. ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов в зоне спецоперации, в результате чего был ранен журналист телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Позже он скончался в больнице.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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