СК намерен привлечь к ответственности причастных к смерти военкора Еремина

Вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели Еремина в зоне боевых действий на Украине. Еремин работал в зоне спецоперации с февраля 2022 г. «Известия» отмечают, что в составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе. Еремину было 42 года.