При обстреле группы «Вести Луганск» погиб офицер пресс-службы Минобороны
При обстреле съемочной группы «Вести Луганск» погиб офицер пресс-службы Минобороны Евгений Половодов. Об этом сообщили «Вести Луганск».
Половодов вместе со съемочной группой приехал в танковый батальон в Серебрянском лесничестве под Кременной. Он получил смертельное ранение.
Два человека из съемочной группы «Вести Луганск» пострадали при обстреле во время съемок на кременском направлении 10 апреля. Оператор Денис Шум получил ранение в ногу, его передали медикам. Корреспондента Артема Юндаса контузило. По журналистам выпустили три снаряда. Осколок от одного из них попал в ногу оператору. Шума прооперировали, осколок достали из ноги.
Следственный комитет России намерен расследовать данное преступление, сообщила пресс-служба ведомства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от профильных международных структур решительного осуждения и принятия надлежащих мер реагирования.