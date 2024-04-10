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При обстреле группы «Вести Луганск» погиб офицер пресс-службы Минобороны

Ведомости

При обстреле съемочной группы «Вести Луганск» погиб офицер пресс-службы Минобороны Евгений Половодов. Об этом сообщили «Вести Луганск».

Половодов вместе со съемочной группой приехал в танковый батальон в Серебрянском лесничестве под Кременной. Он получил смертельное ранение.

Два человека из съемочной группы «Вести Луганск» пострадали при обстреле во время съемок на кременском направлении 10 апреля. Оператор Денис Шум получил ранение в ногу, его передали медикам. Корреспондента Артема Юндаса контузило. По журналистам выпустили три снаряда. Осколок от одного из них попал в ногу оператору. Шума прооперировали, осколок достали из ноги.

Следственный комитет России намерен расследовать данное преступление, сообщила пресс-служба ведомства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от профильных международных структур решительного осуждения и принятия надлежащих мер реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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