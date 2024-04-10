При обстреле группы «Вести Луганск» погиб офицер пресс-службы Минобороны

Два человека из съемочной группы «Вести Луганск» пострадали при обстреле во время съемок на кременском направлении 10 апреля. Оператор Денис Шум получил ранение в ногу, его передали медикам. Корреспондента Артема Юндаса контузило. По журналистам выпустили три снаряда. Осколок от одного из них попал в ногу оператору. Шума прооперировали, осколок достали из ноги.