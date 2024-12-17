Захарова указала на отсутствие реакции Запада на гибель генерала Кириллова

По ее словам, этот теракт стал продолжением и развитием спирали одобрения Западом военных преступлений Украины. Следствие установит детали, но уже сейчас известно о третьей категории преступников, которые стимулировали, взращивали и молчаливо поощряли. Два с половиной года назад Кириллов был внесен в реестр украинского сайта «Миротворец». На «Миротворце» ровно также была объявлена охота на журналистов Дарью Дугину и Владлена Татарского, писателя Захара Прилепина и многих других, указала Захарова.