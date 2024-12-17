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Захарова указала на отсутствие реакции Запада на гибель генерала Кириллова

Ведомости

Западные страны так и не отреагировали на гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его помощника в результате теракта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Спланировано убиты генерал Игорь Кириллов и его помощник, убиты у жилого дома в то время, когда люди идут на работу, дети собираются в школу и детский сад. Прошел уже весь день. Где же хоть какая-нибудь реакция из-за рубежа?» – поинтересовалась дипломат.

По ее словам, этот теракт стал продолжением и развитием спирали одобрения Западом военных преступлений Украины. Следствие установит детали, но уже сейчас известно о третьей категории преступников, которые стимулировали, взращивали и молчаливо поощряли. Два с половиной года назад Кириллов был внесен в реестр украинского сайта «Миротворец». На «Миротворце» ровно также была объявлена охота на журналистов Дарью Дугину и Владлена Татарского, писателя Захара Прилепина и многих других, указала Захарова.

«Все, кто приветствуют теракты или намеренно замалчивают их, – соучастники. А молчание секретариата ООН – это очевидный признак продажности», – подчеркнула официальный представитель МИДа.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).

Первый заместитель постпреда миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что постоянное представительство России при всемирной организации поднимет вопрос о гибели Кириллова на заседании Совбеза по поставкам западного оружия на Украину 20 декабря. Он указал, что ответственные за это преступление должны понести наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением международного сообщества.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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