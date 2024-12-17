Захарова указала на отсутствие реакции Запада на гибель генерала Кириллова
Западные страны так и не отреагировали на гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его помощника в результате теракта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Спланировано убиты генерал Игорь Кириллов и его помощник, убиты у жилого дома в то время, когда люди идут на работу, дети собираются в школу и детский сад. Прошел уже весь день. Где же хоть какая-нибудь реакция из-за рубежа?» – поинтересовалась дипломат.
По ее словам, этот теракт стал продолжением и развитием спирали одобрения Западом военных преступлений Украины. Следствие установит детали, но уже сейчас известно о третьей категории преступников, которые стимулировали, взращивали и молчаливо поощряли. Два с половиной года назад Кириллов был внесен в реестр украинского сайта «Миротворец». На «Миротворце» ровно также была объявлена охота на журналистов Дарью Дугину и Владлена Татарского, писателя Захара Прилепина и многих других, указала Захарова.
«Все, кто приветствуют теракты или намеренно замалчивают их, – соучастники. А молчание секретариата ООН – это очевидный признак продажности», – подчеркнула официальный представитель МИДа.
Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).
Первый заместитель постпреда миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что постоянное представительство России при всемирной организации поднимет вопрос о гибели Кириллова на заседании Совбеза по поставкам западного оружия на Украину 20 декабря. Он указал, что ответственные за это преступление должны понести наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением международного сообщества.