Что пишут мировые СМИ о гибели начальника войск РХБЗ

Что пишут мировые СМИ о гибели начальника войск РХБЗДело об убийстве российского генерала расследуют по четырем статьям УК, включая ст. 205 о теракте
Утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом. Уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ), сообщили в Следственном комитете России.
О факте гибели генерала написали известные западные агентства, китайское China Daily, турецкое Anadolu, иранское Mehr и др. Украинская интернет-газета «Страна» писала, что за день до гибели Кириллова СБУ выдвинула против него подозрение в выдаче приказа на якобы использование химического оружия против ВСУ.
О том, как на гибель Кириллова отреагировали мировые СМИ, – в материале «Ведомостей».
«Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник в ходе спецоперации в Москве убила российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщил Reuters источник в агентстве. Агентство Reuters не смогло самостоятельно проверить это заявление. Источник сообщил, что Киев считает Кириллова военным преступником и «абсолютно законной целью», обвиняя его в том, что он отдал приказ о применении запрещённого химического оружия против украинских войск».
«Высокопоставленный российский генерал был убит сегодня утром в Москве в результате взрыва бомбы, заложенной в самокат. Игорь Кириллов был осужден вчера службой безопасности Киева за применение запрещенного химического оружия на Украине и находился под санкциями Великобритании. <...> Смерть Игоря Кириллова в Москве приведет к «серьезному возмездию» со стороны России, считает бывший член парламента от консерваторов и аналитик по вопросам безопасности Тобиас Эллвуд».
«Взрывное устройство, заложенное рядом с жилым домом в Москве, убило главу войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. <...> 16 декабря служба безопасности Украины обвинила Кириллова в применении запрещенного химического оружия».
«Убийство генерала Кириллова стало самым громким убийством высокопоставленного российского военного вдали от поля боя с <...> 2022 г.».
«Убийство высокопоставленного офицера в российской столице вызвало замешательство Кремля и усугубило напряженность <...>, поскольку Москва и Киев готовятся к переговорам, когда избранный президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом в следующем месяце».
«Взрыв во вторник произошел на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его войска взяли под контроль часть линии фронта на Украине».
«Взрыв, произошедший во вторник, имел все признаки работы украинских спецслужб на территории России, где они создали сеть тайных агентов для совершения целенаправленных убийств ключевых военных и диверсий против военной машины противника».
«Убийство высокопоставленного российского военного чиновника Игоря Кириллова в Москве во вторник было «специальной операцией», проведенной украинской службой безопасности СБУ. <...> Кириллов – самый высокопоставленный российский военный, убитый на территории России. Он погиб вместе со своим помощником, когда взрывное устройство, прикрепленное к самокату, сработало возле жилого дома на юго-востоке Москвы».