«Высокопоставленный российский генерал был убит сегодня утром в Москве в результате взрыва бомбы, заложенной в самокат. Игорь Кириллов был осужден вчера службой безопасности Киева за применение запрещенного химического оружия на Украине и находился под санкциями Великобритании. <...> Смерть Игоря Кириллова в Москве приведет к «серьезному возмездию» со стороны России, считает бывший член парламента от консерваторов и аналитик по вопросам безопасности Тобиас Эллвуд».