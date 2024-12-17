Постпредство РФ при ООН затронет вопрос о гибели Кириллова на заседании Совбеза
Постоянное представительство России при ООН поднимет вопрос о гибели при теракте начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ Игоря Кириллова на заседании Совбеза по поставкам западного оружия на Украину 20 декабря. Об этом сообщил первый заместитель постпреда миссии РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества», – подчеркнул Полянский в своем Telegram-канале.
Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом. СК РФ возбудил уголовные дела по ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).
Кириллов родился 13 июля 1970 г. в Костроме. Окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, Военную академию радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Тимошенко. С 1991 по 1995 г. служил в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. С 1995 по 2009 г. прошел путь от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты. С 2009 г. проходил службу на различных должностях в управлении начальника войск РХБ защиты ВС РФ. В апреле 2017 г. был назначен на пост начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.