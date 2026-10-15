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Онищенко призвал ускорить вакцинацию от гриппа из-за похолодания

Инна Шульгина
Агентство «Москва»
Агентство «Москва»

Кампанию по прививкам от гриппа в России нужно проводить быстрее и организованнее из-за приближающегося сезона ОРВИ. Об этом эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил ТАСС.

«Сейчас начнется резкое похолодание, значит, люди будут болеть и вопрос вакцинации будет затруднен», – объяснил Онищенко.

13 октября Роспотребнадзор сообщил, что в России наблюдается сезонный рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Чаще всего болеют взрослые. Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19 в стране развивается в соответствии с прогнозами, уточнили в ведомстве.

5 октября директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что в текущем сезоне циркулируют новые штаммы гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Он призвал вакцинироваться, особенно детей, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. 6 октября Роспотребнадзор сообщил, что в РФ циркулируют свиной грипп, парагрипп и риновирусы.

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