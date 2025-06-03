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Белый дом: Трамп сохраняет санкции против РФ как резервный шаг при необходимости

Ведомости

Президент США Дональд Трамп предусмотрительно сохранил возможность применения санкций против России, если в этом возникнет необходимость, и он не исключает возможность их введения, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Он разумно оставил санкции как инструмент в своем арсенале на случай необходимости, – сказала Левитт журналистам в ходе пресс-брифинга. – Он готов прибегнуть к санкциям, если это понадобится».

Сенаторы США Линдси Грэм (Республиканская партия) и Ричард Блюменталь (Демократическая партия) во время визита в Киев подтвердили намерение продвигать в сенате законопроект о введении 500%-ных вторичных пошлин на энергоносители из России.

Документ предусматривает экономические меры против любых стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. Ожидается, что обсуждение законопроекта в сенате начнется на этой неделе.

«Я думаю, что сенат и все на Капитолийском холме уважают тот факт, что президент является главнокомандующим не просто так. И, как вам известно, Россия и Украина провели вчера прямые переговоры. Это произошло по инициативе президента, который всего пару недель назад разговаривал по телефону с лидерами обеих стран, – добавила Левитт. – Я хотела бы напомнить всем, как далеко мы продвинулись всего за четыре месяца. В это же время в прошлом году было невозможно представить, что Россия и Украина будут вести прямые переговоры, и именно благодаря настойчивости и решимости президента положить конец эти страны сели за стол переговоров вчера... В сенате и на Капитолийском холме понимают, что президент – главнокомандующий и он руководит внешней политикой США, как и должно быть».

Сам Трамп заявлял, что воздерживается от введения новых санкций против России, чтобы не поставить под угрозу мирные переговоры, которые, по его мнению, близки к достижению соглашения.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше понимать позицию Москвы по украинскому вопросу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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