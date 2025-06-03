Белый дом: Трамп сохраняет санкции против РФ как резервный шаг при необходимости
Президент США Дональд Трамп предусмотрительно сохранил возможность применения санкций против России, если в этом возникнет необходимость, и он не исключает возможность их введения, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Он разумно оставил санкции как инструмент в своем арсенале на случай необходимости, – сказала Левитт журналистам в ходе пресс-брифинга. – Он готов прибегнуть к санкциям, если это понадобится».
Сенаторы США Линдси Грэм (Республиканская партия) и Ричард Блюменталь (Демократическая партия) во время визита в Киев подтвердили намерение продвигать в сенате законопроект о введении 500%-ных вторичных пошлин на энергоносители из России.
Документ предусматривает экономические меры против любых стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. Ожидается, что обсуждение законопроекта в сенате начнется на этой неделе.
«Я думаю, что сенат и все на Капитолийском холме уважают тот факт, что президент является главнокомандующим не просто так. И, как вам известно, Россия и Украина провели вчера прямые переговоры. Это произошло по инициативе президента, который всего пару недель назад разговаривал по телефону с лидерами обеих стран, – добавила Левитт. – Я хотела бы напомнить всем, как далеко мы продвинулись всего за четыре месяца. В это же время в прошлом году было невозможно представить, что Россия и Украина будут вести прямые переговоры, и именно благодаря настойчивости и решимости президента положить конец эти страны сели за стол переговоров вчера... В сенате и на Капитолийском холме понимают, что президент – главнокомандующий и он руководит внешней политикой США, как и должно быть».
Сам Трамп заявлял, что воздерживается от введения новых санкций против России, чтобы не поставить под угрозу мирные переговоры, которые, по его мнению, близки к достижению соглашения.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше понимать позицию Москвы по украинскому вопросу.