Белый дом: Трамп сохраняет санкции против РФ как резервный шаг при необходимости

«Я думаю, что сенат и все на Капитолийском холме уважают тот факт, что президент является главнокомандующим не просто так. И, как вам известно, Россия и Украина провели вчера прямые переговоры. Это произошло по инициативе президента, который всего пару недель назад разговаривал по телефону с лидерами обеих стран, – добавила Левитт. – Я хотела бы напомнить всем, как далеко мы продвинулись всего за четыре месяца. В это же время в прошлом году было невозможно представить, что Россия и Украина будут вести прямые переговоры, и именно благодаря настойчивости и решимости президента положить конец эти страны сели за стол переговоров вчера... В сенате и на Капитолийском холме понимают, что президент – главнокомандующий и он руководит внешней политикой США, как и должно быть».