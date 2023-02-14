ЕС внес Россию в черный налоговый список юрисдикций

Как сообщил сегодня Совет ЕС, Россия оказалась включена в первую группу списка Annex I (черный список) из-за изменений в своем законодательстве, касающихся регулирования специальных административных районов (САР, так называемый русский офшор) на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде. Совет ЕС еще в июне 2021 г. опубликовал доклад, где охарактеризовал российские САРы как «вредоносный» налоговый режим (harmful tax regime) – создающий нечестную налоговую конкуренцию. Кроме того, в Совете ЕС заявили о зашедшем в тупик диалоге по вопросам налогообложения после начала спецоперации на Украине.