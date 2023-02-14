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Экономика

ЕС внес Россию в черный налоговый список юрисдикций

Ведомости

Евросоюз включил Россию в список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в целях налогообложения, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Список некооперативных стран – инструмент ЕС по борьбе с уклонением от налогов и отмыванием средств. В него включаются страны, стимулирующие налоговые злоупотребления, которые размывают налоговую базу членов ЕС. Формирование списка таких юрисдикций позволяет странам Европы оказывать на них давление для проведения реформ.

Перечень состоит из двух групп: страны, которые не выполняют международные налоговые стандарты, но выражают готовность к позитивным изменениям, включаются в серый список Annex II. Как только юрисдикция выполняет обязательства перед ЕС – ее исключают из списка. Страны, же которые не смогли или не стали выполнять свои обязательства по соблюдению критериев надлежащего налогового управления в течение отведенного периода времени, вносятся в черный список Annex I.

К резидентам стран из черного списка применяется более жесткий налоговый контроль. В частности, выплаты компаний из ЕС в страны из черного списка могут облагаться налогом на доходы у источника. Например, дивиденды, выплачиваемые кипрскими компаниями в страны из черного списка, облагаются налогом у источника на Кипре.

О том, что Россию включили в проект изменений во вторую группу перечня, в Annex II, «Ведомости» писали еще 10 февраля 2022 г. Россия должна была привести законодательство в соответствие с рекомендациями ЕС до 31 декабря 2022 г., сообщал тогда один из источников «Ведомостей».

Как сообщил сегодня Совет ЕС, Россия оказалась включена в первую группу списка Annex I (черный список) из-за изменений в своем законодательстве, касающихся регулирования специальных административных районов (САР, так называемый русский офшор) на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде. Совет ЕС еще в июне 2021 г. опубликовал доклад, где охарактеризовал российские САРы как «вредоносный» налоговый режим (harmful tax regime) – создающий нечестную налоговую конкуренцию. Кроме того, в Совете ЕС заявили о зашедшем в тупик диалоге по вопросам налогообложения после начала спецоперации на Украине.

В список вошли также Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика. При этом из него были исключены Северная Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай. Всего в нем 16 государств. Перечень обновляется дважды в год, следующий пересмотр состоится в октябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных