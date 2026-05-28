Мадьяр: Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику Украине

Венгрия не будет поставлять оружие и военную технику Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

«Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет отправлять ни оружие, ни военную технику», – написал Мадьяр в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, на встрече также обсуждалась подготовка к саммиту НАТО, который пройдет 7–8 июля в Анкаре, и ситуация вокруг Ормузского пролива. Мадьяр добавил, что стороны согласились с тем, что венгерские военные «отлично выполняют работу» в составе миротворческой миссии НАТО в Косове.

22 мая правительство Венгрии ввело запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Как уточняет Teleх, в страну больше нельзя поставлять украинскую говядину, свинину, баранину и козлятину, мясо птицы, яйца, мед, овощи, пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, гречиху, муку, семена подсолнечника, растительное масло и вино.

