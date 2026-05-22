TATN624,4-1,51%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,24-0,05%RGBITR782,98-0,02%
Политика

Венгрия запретила импорт сельхозпродукции с Украины

Правительство Венгрии ввело запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в соцсети Х.

Как уточняет Teleх, в страну больше нельзя поставлять украинскую говядину, свинину, баранину и козлятину, мясо птицы, яйца, мед, овощи, пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, гречиху, муку, семена подсолнечника, растительное масло и вино.

31 мая 2023 г. Венгрия попросила Евросоюз продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур для пяти восточноевропейских стран. Кроме того, она запросила финансовую поддержку для местных фермеров.

В марте 2024 г. Евросовет и Европарламент договорились продлить отмену пошлин и квот на импорт с Украины в ЕС. Отмена пошлин была применена как одна из мер политической и экономической поддержки Киева – до 5 июня 2025 г. В странах ЕС начались протесты фермеров. Сельхозпроизводители Европы выступают против наплыва дешевых украинских товаров и блокируют дороги, автострады и автомагистрали.

4 июля 2025 г. стало известно, что Евросоюз сократил импорт пшеницы и сахара с Украины на 70–80%. Квоты вернули, при этом они стали выше предусмотренных в первом соглашении о свободной торговле между ЕС и Украиной, действующем с 2016 г., но значительно ниже объемов среднегодового беспошлинного импорта за последние три года конфликта.

