Венгрия запретила импорт сельхозпродукции с Украины

4 июля 2025 г. стало известно, что Евросоюз сократил импорт пшеницы и сахара с Украины на 70–80%. Квоты вернули, при этом они стали выше предусмотренных в первом соглашении о свободной торговле между ЕС и Украиной, действующем с 2016 г., но значительно ниже объемов среднегодового беспошлинного импорта за последние три года конфликта.