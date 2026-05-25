Die Weltwoche: Мадьяр разочаровал Евросоюз своей позицией по России
В странах Евросоюза растет понимание, что смена власти в Венгрии не привела к резкому изменению политического курса, а новый премьер-министр Петер Мадьяр не будет исполнителем директив Брюсселя. Об этом пишет журнал Die Weltwoche по итогам визита венгерского премьера в Варшаву.
«Постепенно среди грандов ЕС зреет осознание, что новая Венгрия не столь отличается от старой», – отмечают аналитики издания.
По оценке журнала, первая зарубежная поездка Мадьяра в должности премьер-министра в Польшу вызвала позитивную реакцию принимающей стороны. Однако, как пишет Die Weltwoche, взгляды венгерского политика по ряду вопросов не совпали с ожиданиями европейских партнеров.
Издание обратило внимание на заявление Мадьяра о том, что после его победы над бывшим премьер-министром Виктором Орбаном географическое положение Венгрии не изменилось и «Россия осталась там, где она и была». По данным журнала, премьер также заявил, что Европа вернется к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине, указав на его более низкую стоимость.
21 мая Мадьяр заявлял, что необходимость восстановления поставок российского газа после завершения конфликта на Украине обусловлена вопросами конкурентоспособности и географическими факторами. По его словам, Венгрия продолжит диверсификацию источников энергии, однако власти должны учитывать цену топлива. Премьер также отмечал, что сжиженный природный газ, поступающий через Балтийское море, Польшу и Словакию, обходится дороже поставок из России, Румынии и Австрии.