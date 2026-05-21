Мадьяр: ЕС вернется к закупкам газа из РФ после окончания конфликта на Украине
После завершения конфликта на Украине Евросоюз вернется к закупкам российского газа, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью Rzeczpospolita.
«Думаю, что после окончания конфликта весь Европейский союз вернется к покупке российского газа, потому что он дешевле. Этого требуют конкурентоспособность и география», – сказал Мадьяр.
По его словам, Венгрия намерена диверсифицировать источники поставок энергии, однако при этом власти должны учитывать стоимость топлива. Мадьяр отметил, что сжиженный природный газ, поставляемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, значительно дороже газа из России, Румынии и Австрии.
11 мая кандидат на пост министра иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что новое правительство Венгрии намерено добиваться снижения зависимости от России в сфере энергетики, однако пока не планирует отказываться от поставок российских нефти и газа.
13 апреля премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции заявил, что хотел бы обсудить с Россией условия и стоимость действующих соглашений Венгрии и РФ в энергетике, в том числе по АЭС «Пакш-2».