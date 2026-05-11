Анита Орбан: власти Венгрии хотят избавляться от энергозависимости от РФ

Отвечая на вопросы депутатов о поставках нефти, Орбан заявила, что новое правительство хотело бы наряду с российским нефтепроводом «Дружба» активнее использовать Адриатический трубопровод, который соединен с морскими портами Хорватии. При этом она подчеркнула, что поставки по этому маршруту должны оставаться стабильными, предсказуемыми и экономически оправданными.