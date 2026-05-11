Анита Орбан: власти Венгрии хотят избавляться от энергозависимости от РФ
Новое правительство Венгрии намерено добиваться снижения зависимости от России в сфере энергетики, однако пока не планирует отказываться от поставок российских нефти и газа. Об этом заявила кандидат на пост министра иностранных дел Венгрии Анита Орбан, выдвинутая премьер-министром Петером Мадьяром.
«С помощью дипломатических инструментов министерство иностранных дел будет стремиться обеспечить закупку энергоносителей по максимально низким ценам и не допустить зависимости от какой-либо одной страны», – сказала она (цитата по ТАСС).
Отвечая на вопросы депутатов о поставках нефти, Орбан заявила, что новое правительство хотело бы наряду с российским нефтепроводом «Дружба» активнее использовать Адриатический трубопровод, который соединен с морскими портами Хорватии. При этом она подчеркнула, что поставки по этому маршруту должны оставаться стабильными, предсказуемыми и экономически оправданными.
9 мая Мадьяр официально вступил в должность премьер-министра Венгрии. Его кандидатуру поддержали 140 депутатов парламента, против проголосовали 54 парламентария, еще один воздержался.
После принесения присяги Мадьяр заявил, что намерен «не править, а служить». Он также обвинил предыдущее руководство страны в разграблении Венгрии и призвал президента республики Тамаша Шуйока уйти в отставку.
Партия «Тиса» победила на парламентских выборах 12 апреля, получив 141 из 199 мест, что обеспечило ей конституционное большинство. Еще 20 апреля Мадьяр сообщил, что выдвигает Орбан на пост главы МИДа. До этого она уже работала во внешнеполитическом ведомстве Венгрии и курировала вопросы энергетической безопасности.