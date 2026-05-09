Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии

Мадьяр официально стал премьер-министром ВенгрииЗа председателя партии «Тиса» проголосовали 140 членов парламента
Парламент Венгрии избрал председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра премьер-министром страны, сообщил венгерский портал «24.hu».
За Мадьяра проголосовали 140 членов парламента, против – 54. Еще один воздержался.
Новый премьер принял присягу и получил поздравления от президента республики Тамаша Шуйока и лидеров фракций. После этого Мадьяр произнес речь, в которой заявил, что будет «не править, а служить». Он добавил, что Венгрия была разграблена. Ответственными за это Мадьяр назвал бывшее правительство. Политик призвал президента Шуйока немедленно уйти в отставку.
Партия «Тиса» победила на парламентских выборах 12 апреля, получив 141 из 199 мест, что обеспечило ей конституционное большинство в две трети голосов.
21 апреля лидер партии «Тиса» выдвинул ультиматум Шуйоку и другим чиновникам, назначенным при прежнем правительстве. Он заявил, что, если они не покинут посты до 31 мая, их отстранят принудительно.
22 апреля Мадьяр сообщил, что займет пост премьер-министра 9 мая после принесения присяги.