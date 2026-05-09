CNY Бирж.10,925-0,23%EUTR83,85+7,5%DIAS1 393+1,09%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Главная / Политика /

Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии

За председателя партии «Тиса» проголосовали 140 членов парламента
Ведомости

Парламент Венгрии избрал председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра премьер-министром страны, сообщил венгерский портал «24.hu».

За Мадьяра проголосовали 140 членов парламента, против – 54. Еще один воздержался.

Новый премьер принял присягу и получил поздравления от президента республики Тамаша Шуйока и лидеров фракций. После этого Мадьяр произнес речь, в которой заявил, что будет «не править, а служить». Он добавил, что Венгрия была разграблена. Ответственными за это Мадьяр назвал бывшее правительство. Политик призвал президента Шуйока немедленно уйти в отставку.

Партия «Тиса» победила на парламентских выборах 12 апреля, получив 141 из 199 мест, что обеспечило ей конституционное большинство в две трети голосов.

21 апреля лидер партии «Тиса» выдвинул ультиматум Шуйоку и другим чиновникам, назначенным при прежнем правительстве. Он заявил, что, если они не покинут посты до 31 мая, их отстранят принудительно.

22 апреля Мадьяр сообщил, что займет пост премьер-министра 9 мая после принесения присяги.

