Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии

Новый премьер принял присягу и получил поздравления от президента республики Тамаша Шуйока и лидеров фракций. После этого Мадьяр произнес речь, в которой заявил, что будет «не править, а служить». Он добавил, что Венгрия была разграблена. Ответственными за это Мадьяр назвал бывшее правительство. Политик призвал президента Шуйока немедленно уйти в отставку.