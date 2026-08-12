Politico: ускоренный прием Украины в ЕС оказался под угрозой

Черногория уже готовит договор о вступлении, а Украина, Молдавия, Албания и другие кандидаты продолжают работу по блокам реформ. Однако дальнейшее продвижение зависит от политических решений всех государств ЕС. Politico отмечает, что Венгрия по-прежнему не согласовала открытие всех переговорных кластеров для Украины и Молдавии.