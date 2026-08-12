Politico: ускоренный прием Украины в ЕС оказался под угрозой
Планы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному приему Украины и других стран-кандидатов в Европейский союз могут рухнуть, если она не сможет убедить всех членов объединения одобрить новые правила расширения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
Издание отмечает, что Еврокомиссия готовит проект изменений правил расширения, который предполагается представить лидерам ЕС на саммите 15 октября.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила подготовку предложений. Она подчеркнула необходимость укрепить политическую поддержку всех 27 государств-членов. По данным издания, Брюссель намерен уточнить права и обязанности будущих членов ЕС, а также разработать механизмы, которые позволят ограничивать возможность новых государств блокировать решения союза. Конкретные параметры этих механизмов пока не раскрываются.
Politico напоминает, что предыдущая попытка ускорить расширение уже встретила сопротивление со стороны стран ЕС. В марте постпреды государств-членов потребовали переработать проект ускоренной процедуры вступления, сочтя его неработоспособным.
Черногория уже готовит договор о вступлении, а Украина, Молдавия, Албания и другие кандидаты продолжают работу по блокам реформ. Однако дальнейшее продвижение зависит от политических решений всех государств ЕС. Politico отмечает, что Венгрия по-прежнему не согласовала открытие всех переговорных кластеров для Украины и Молдавии.
8 августа президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности Белграда оказывать поддержку Украине в процессе европейской интеграции. Сербский президент подчеркнул, что Белград намерен содействовать Киеву.
29 июля газета Financial Times писала, что Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС по двум пунктам в ходе технических консультаций. Они касаются экономических вопросов.