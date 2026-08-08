Вучич заявил о готовности поддерживать Украину на пути в ЕС
Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности Белграда оказывать поддержку Украине в процессе европейской интеграции. Об этом он сообщил после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белграде, передает RTV.
Сербский президент подчеркнул, что Белград намерен содействовать Киеву.
Зеленский, в свою очередь, поблагодарил сербскую сторону за состоявшийся диалог и новый пакет гуманитарной помощи. По его словам, речь идет, в частности, о поддержке в медицинской и энергетической сферах. Также украинский лидер сообщил, что страны работают над подготовкой соглашения о зоне свободной торговли.
Вучич встретился с Зеленским в Белграде. Сербский президент выразил надежду, что разговор поможет укрепить отношения между Белградом и Киевом и расширить сотрудничество по направлениям, представляющим взаимный интерес. В частности, стороны обсудили вопросы европейской интеграции Украины и Сербии. Зеленский уточнил, что также проведет переговоры с премьер-министром Джуро Мацутом. Украинский президент отметил, что собирается поговорить о расширении экономических связей между Украиной и Сербией, а также об отношениях с ЕС и других вопросах.
3 августа в СВР России заявили, что европейские лидеры в закрытых обсуждениях не рассматривают перспективу вступления Украины в Евросоюз как реалистичную. Несмотря на публичные заявления европейских политиков о возможном членстве Украины в ЕС в будущем, руководство стран ЕС считает, что интеграция Украины может создать для Евросоюза значительные финансовые и политические риски, а сам процесс способен затянуться на многие годы.
29 июля газета Financial Times писала, что Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС по двум пунктам в ходе технических консультаций. Они касаются экономических вопросов.