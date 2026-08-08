Вучич заявил о готовности поддерживать Украину на пути в ЕС

Вучич встретился с Зеленским в Белграде. Сербский президент выразил надежду, что разговор поможет укрепить отношения между Белградом и Киевом и расширить сотрудничество по направлениям, представляющим взаимный интерес. В частности, стороны обсудили вопросы европейской интеграции Украины и Сербии. Зеленский уточнил, что также проведет переговоры с премьер-министром Джуро Мацутом. Украинский президент отметил, что собирается поговорить о расширении экономических связей между Украиной и Сербией, а также об отношениях с ЕС и других вопросах.