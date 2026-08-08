Вучич и Зеленский встретились в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белграде. Об этом сербский глава государства заявил в Instagram
Вучич выразил надежду, что разговор поможет укрепить отношения между Белградом и Киевом и расширить сотрудничество в направлениях, представляющих взаимный интерес. В частности, стороны обсудили вопросы европейской интеграции Украины и Сербии.
О первом официальном визите в столицу Сербии также написал сам Зеленский 7 августа. Он уточнил, что проведет переговоры с сербским лидером и премьер-министром Джуро Мацутом. Украинский президент отметил, что собирается поговорить о расширении экономических связей между Украиной и Сербией, а также об отношениях с Европейским союзом и других вопросах.
Вучич в июле принимал участие в Киеве в саммите «Юго-Восточная Европа – Украина». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия не передавала никаких посланий президенту Украины через Вучича. По его словам, Сербия до сих пор не имела никакого отношения к посредническим усилиям в контактах с Киевом или Европой по украинскому урегулированию.