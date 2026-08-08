Вучич и Зеленский встретились в Белграде

О первом официальном визите в столицу Сербии также написал сам Зеленский 7 августа. Он уточнил, что проведет переговоры с сербским лидером и премьер-министром Джуро Мацутом. Украинский президент отметил, что собирается поговорить о расширении экономических связей между Украиной и Сербией, а также об отношениях с Европейским союзом и других вопросах.