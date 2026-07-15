Песков: Россия не передавала Зеленскому никаких посланий через Вучича

Об отказе введения визового режима для россиян говорил еще Вучич 1 июня. Он отметил, что госполитика в стране проводится в соответствии с ее интересами, а не на основе «слухов и домыслов». Тогда сербский лидер опроверг слова главы комитета парламента республики по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича. Он заявлял, что в Сербии рассматривают вариант отмены безвизового режима с Россией ради членства в ЕС.