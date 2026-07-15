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Песков: Россия не передавала Зеленскому никаких посланий через Вучича

Ведомости

Россия не передавала никаких посланий президенту Украины Владимиру Зеленскому через лидера Сербии Александра Вучича. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Сербия до сих пор не имела никакого отношения к посредническим усилиям в контактах с Киевом или Европой по украинскому урегулированию.

Вучич прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с Зеленским. Сербский лидер примет участие в саммите «Юго-Восточная Европа – Украина», который проходит в Киеве 15 июля.

6 июля министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что республика никогда не присоединится к санкциям против России, несмотря на оказываемое внешнее давление. По его словам, внешнее давление доходит до политических угроз.

9 июля Попович сказал, что в Сербии продолжит действовать безвизовый режим для граждан России. По словам министра, жители Сербии очень любят туристов из России. Он отметил, что россияне в первую половину 2026 г. стали лидерами по количеству туристических посещений республики. Попович подчеркнул, что в стране встречают граждан РФ с любовью, и попросил россиян чувствовать себя в Сербии, как дома.

Об отказе введения визового режима для россиян говорил еще Вучич 1 июня. Он отметил, что госполитика в стране проводится в соответствии с ее интересами, а не на основе «слухов и домыслов». Тогда сербский лидер опроверг слова главы комитета парламента республики по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича. Он заявлял, что в Сербии рассматривают вариант отмены безвизового режима с Россией ради членства в ЕС. 

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