Сербия заявила, что никогда не введет санкции против России

1 июля министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США продлило срок действия операционной лицензии для подпавшей под санкции сербской нефтяной компании NIS до 31 июля. По ее словам, решение американского регулятора позволит компании продолжить деятельность еще 30 дней. Джедович-Ханданович уточнила, что Панчевский нефтеперерабатывающий завод продолжит перерабатывать сырье, что особенно важно в условиях глобального энергетического кризиса.