Сербия заявила, что никогда не введет санкции против России
Сербия никогда не присоединится к санкциям против России, несмотря на оказываемое внешнее давление. Об этом заявил министр правительства республики Ненад Попович, выступая на сессии в рамках XVI Международной промышленной выставки «Иннопром».
По его словам, внешнее давление доходит до политических угроз.
«Мы стойкие и знаем, кто наши друзья», – подчеркнул Попович (цитата по ТАСС).
1 июля министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США продлило срок действия операционной лицензии для подпавшей под санкции сербской нефтяной компании NIS до 31 июля. По ее словам, решение американского регулятора позволит компании продолжить деятельность еще 30 дней. Джедович-Ханданович уточнила, что Панчевский нефтеперерабатывающий завод продолжит перерабатывать сырье, что особенно важно в условиях глобального энергетического кризиса.
22 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что у России были контакты с сербскими визави насчет продажи контрольного пакета акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), входящей в «Газпром нефть». Песков отметил, что это коммерческие контакты, содержание которых не должно быть публичным.
16 июня Джедович-Ханданович и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали соглашение, определяющее условия управления сербской нефтяной компанией NIS в случае выкупа российского пакета акций. В MOL отмечали, что продолжают переговоры с «Газпром нефтью» о приобретении принадлежащих РФ 56,15% акций NIS. Компания заявила, что предпринимает шаги для продления лицензии американских властей, необходимой для завершения сделки.