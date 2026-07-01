Минфин США продлил лицензию на работу NIS до 31 июля

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США продлило срок действия операционной лицензии для подпавшей под санкции сербской нефтяной компании NIS до 31 июля. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.