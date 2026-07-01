Минфин США продлил лицензию на работу NIS до 31 июля
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США продлило срок действия операционной лицензии для подпавшей под санкции сербской нефтяной компании NIS до 31 июля. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
По ее словам, решение американского регулятора позволит компании продолжить деятельность еще 30 дней. Джедович-Ханданович уточнила, что Панчевский нефтеперерабатывающий завод продолжит перерабатывать сырье, что особенно важно в условиях глобального энергетического кризиса.
19 июня Радио и телевидение Сербии (РТС) сообщило, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США продлило операционную NIS до 1 июля. 17 июня Джедович-Ханданович и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали соглашение, определяющее условия управления сербской нефтяной компанией NIS в случае выкупа российского пакета акций.
В MOL подтвердили, что продолжают переговоры с «Газпром нефтью» о приобретении принадлежащих российской стороне 56,15% акций NIS. Компания также заявила, что предпринимает шаги для продления лицензии американских властей, необходимой для завершения сделки.