Власти Сербии и венгерский MOL подписали договор о выкупе доли РФ в NIS
Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали соглашение, определяющее условия управления сербской нефтяной компанией NIS в случае выкупа российского пакета акций. Об этом сообщило BTA.
Соглашение регулирует структуру управления компанией, порядок принятия решений и стратегические цели NIS.
В MOL подтвердили, что продолжают переговоры с «Газпром нефтью» о приобретении принадлежащих российской стороне 56,15% акций NIS. Компания также заявила, что предпринимает шаги для продления лицензии американских властей, необходимой для завершения сделки.
По словам Джедович Ханданович, соглашение предусматривает возможность для Сербии приобрести дополнительные 5% акций NIS. Она отметила, что нефтеперерабатывающий завод в Панчево продолжит работу как минимум в течение 10 лет на уровне производственных мощностей, сохранявшихся до введения американских санкций. Министр также подчеркнула, что документ гарантирует бесперебойную деятельность дочерних структур NIS и расширяет влияние сербских представителей в совете директоров компании.
Глава MOL Жолт Хернади заявил, что в случае получения контрольного пакета компания сможет эффективно управлять NIS и намерена укрепить ее позиции на рынке. При этом он отметил, что сделка пока не завершена и требует согласия продавца, а также одобрения Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).
Соглашение вступит в силу только после подписания договора купли-продажи между MOL и «Газпром нефтью» и получения необходимых разрешений со стороны американских регуляторов.
OFAC ввело санкции против NIS в январе 2025 г., одновременно с ограничениями в отношении «Газпром нефти» и ряда ее дочерних компаний. Они были включены в SDN-List – санкционный список, предусматривающий наиболее жесткие блокирующие ограничения. В ноябре 2025 г. министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что российские акционеры NIS – «Газпром нефть» и «Газпром» – согласились продать доли в компании.
5 июня председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что «Газпром нефть» ведет переговоры о продаже своей доли в сербской компании NIS только с одним потенциальным покупателем. Название компании-претендента он не уточнил. В январе 2026 г. венгерская MOL сообщила, что подписала обязывающее предварительное соглашение с «Газпром нефтью» о покупке ее доли в NIS.