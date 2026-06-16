Власти Сербии и венгерский MOL подписали договор о выкупе доли РФ в NIS

OFAC ввело санкции против NIS в январе 2025 г., одновременно с ограничениями в отношении «Газпром нефти» и ряда ее дочерних компаний. Они были включены в SDN-List – санкционный список, предусматривающий наиболее жесткие блокирующие ограничения. В ноябре 2025 г. министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что российские акционеры NIS – «Газпром нефть» и «Газпром» – согласились продать доли в компании.