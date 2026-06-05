«Газпром нефть» ведет переговоры о продаже сербской NIS только с одной компанией

«Газпром нефть» стала основным владельцем NIS в 2009 г., приобретя 51% компании у правительства Сербии. В 2011 г. компания увеличила долю до 56,15%. После начала спецоперации на Украине, в мае 2022 г., «Газпром нефть» снизила долю в NIS до 50%, продав 6,15% «Газпрому». В феврале 2025 г. на фоне введения санкций США «Газпром нефть» сократила долю в компании до 44,84%, а доля «Газпрома» увеличилась до 11,3%. В сентябре владельцем доли «Газпрома» стало АО «Интэлидженс», которое находится под управлением ООО «Газпром капитал» (дочерняя компания «Газпрома»). Правительству Сербии принадлежат 29,87% компании, оставшиеся 13,98% акций у миноритариев.