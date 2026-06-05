«Газпром нефть» ведет переговоры о продаже сербской NIS только с одной компанией
«Газпром нефть» ведет переговоры о продаже своей доли в дочерней сербской компании NIS («Нафтна индустрија Србије») только с одним потенциальным покупателем. Об этом сообщил журналистам на брифинге в ходе ПМЭФ-2026 председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Название компании-претендента он не уточнил.
В январе 2026 г. венгерская MOL сообщила, что подписала обязывающее предварительное соглашение с «Газпром нефтью» о покупке ее доли в NIS. При этом MOL ведет переговоры с ADNOC (ОАЭ) о ее вхождении в акционерный капитал NIS в качестве миноритарного акционера.
Дюков отметил, что продажа контрольного пакета в одной из крупнейших вертикально интегрированных компаний Восточной Европы в условиях санкционных ограничений – сложная сделка, затрагивающая интересы различных сторон. Подготовка сделки ведется «в плановом режиме, в тесной координации с сербской и другими сторонами», пояснил глава «Газпром нефти». При этом стороны последовательно сближают свои позиции, подчеркнул он.
Закрытие сделки потребует получения поддержки различных регуляторов, а также согласия управления по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) минфина США, что требует дополнительного времени, добавил Дюков.
OFAC ввело санкции против NIS в январе 2025 г., одновременно с ограничениями в отношении «Газпром нефти» и ряда ее дочерних компаний. Они были включены в SDN-List – санкционный список, предусматривающий наиболее жесткие блокирующие ограничения.
В ноябре 2025 г. министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что российские акционеры NIS – «Газпром нефть» и «Газпром» – согласились продать доли в компании.
«Газпром нефть» стала основным владельцем NIS в 2009 г., приобретя 51% компании у правительства Сербии. В 2011 г. компания увеличила долю до 56,15%. После начала спецоперации на Украине, в мае 2022 г., «Газпром нефть» снизила долю в NIS до 50%, продав 6,15% «Газпрому». В феврале 2025 г. на фоне введения санкций США «Газпром нефть» сократила долю в компании до 44,84%, а доля «Газпрома» увеличилась до 11,3%. В сентябре владельцем доли «Газпрома» стало АО «Интэлидженс», которое находится под управлением ООО «Газпром капитал» (дочерняя компания «Газпрома»). Правительству Сербии принадлежат 29,87% компании, оставшиеся 13,98% акций у миноритариев.