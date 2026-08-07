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Зеленский впервые прилетел в Белград с официальным визитом

Ведомости

Украинский лидер Владимир Зеленский впервые прибыл с официальным визитом в Сербию, где встретится с президентом страны Александром Вучичем. Кадры своего прибытия в Белград Зеленский опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

«Прибыл в Сербию вместе с командой. Сегодня и завтра запланированы важные переговоры – с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом», – подписал видео украинский президент.

Он отметил, что собирается поговорить о расширении экономических связей между Украиной и Сербией, а также об отношениях с Европейским союзом и других вопросах.

3 мая Зеленский прилетел в Ереван на саммит Европейского политического сообщества. Тогда украинский лидер впервые посетил Армению за все время своего президентства. Его первая встреча с армянским премьер-министром Николом Пашиняном состоялась в 2023 г. на полях саммита Европейского политического сообщества в Испании.

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