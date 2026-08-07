Зеленский впервые прилетел в Белград с официальным визитом

3 мая Зеленский прилетел в Ереван на саммит Европейского политического сообщества. Тогда украинский лидер впервые посетил Армению за все время своего президентства. Его первая встреча с армянским премьер-министром Николом Пашиняном состоялась в 2023 г. на полях саммита Европейского политического сообщества в Испании.