Зеленский впервые прилетел в Белград с официальным визитом
Украинский лидер Владимир Зеленский впервые прибыл с официальным визитом в Сербию, где встретится с президентом страны Александром Вучичем. Кадры своего прибытия в Белград Зеленский опубликовал в своем официальном Telegram-канале.
«Прибыл в Сербию вместе с командой. Сегодня и завтра запланированы важные переговоры – с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом», – подписал видео украинский президент.
Он отметил, что собирается поговорить о расширении экономических связей между Украиной и Сербией, а также об отношениях с Европейским союзом и других вопросах.
3 мая Зеленский прилетел в Ереван на саммит Европейского политического сообщества. Тогда украинский лидер впервые посетил Армению за все время своего президентства. Его первая встреча с армянским премьер-министром Николом Пашиняном состоялась в 2023 г. на полях саммита Европейского политического сообщества в Испании.