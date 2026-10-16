Мадьяр: Венгрия готова содействовать установлению мира на Украине

Как писало украинское издание «Европейская правда», первые официальные двусторонние переговоры прошли на полях саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. Встреча прошла в закрытом формате без участия делегаций. По информации одного из источников, беседа продолжалась около 30 минут. Журналистов не допустили даже на протокольную часть переговоров. Подробности обсуждения пока не раскрываются.