Мадьяр: Венгрия готова содействовать установлению мира на Украине
Венгрия готова использовать дипломатические возможности для скорейшего прекращения огня и установления прочного мира на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, стороны приветствовали политическое соглашение об укреплении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Мадьяр назвал его важным шагом к восстановлению взаимного доверия между двумя странами.
Венгерский премьер также поблагодарил украинский парламент за сентябрьское постановление, признавшее преступления против закарпатских венгров в 1944–1946 гг., связанные с принудительным трудом и массовой депортацией.
Мадьяр сообщил, что договорился с Зеленским продолжить переговоры на уровне министров. Особое внимание стороны намерены уделить дальнейшему улучшению положения национальных меньшинств в обеих странах. Кроме того, они выразили готовность перевести политические и экономические отношения на новую основу.
Венгерский премьер заявил о солидарности с Украиной в связи с продолжающимся военным конфликтом и подтвердил готовность Будапешта содействовать дипломатическому урегулированию.
Как писало украинское издание «Европейская правда», первые официальные двусторонние переговоры прошли на полях саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. Встреча прошла в закрытом формате без участия делегаций. По информации одного из источников, беседа продолжалась около 30 минут. Журналистов не допустили даже на протокольную часть переговоров. Подробности обсуждения пока не раскрываются.
Накануне встречи Мадьяр заявил, что намерен обсудить с Зеленским изменения в отношениях двух стран, сообщал Telex. Укрепление прав венгерского меньшинства на Украине, в частности в сфере образования, премьер назвал историческим успехом. Он выразил надежду, что переговоры откроют новую главу в отношениях Будапешта и Киева.