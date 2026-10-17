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Главная / Бизнес /

Движение поездов «Таврия» до станции «Керчь-Южная» сохранится до 26 октября

Ася Султанова

Сообщение поездов «Таврия» между Крымом и городами материковой России через станцию «Керчь-Южная» «Новый парк» сохранится до 26 октября включительно. Об этом сообщает компания «Гранд сервис экспресс».

Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы. Их расписание увязано с прибытием и отправлением поездов.

Если в железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно – пассажира посадят в автобус по железнодорожному билету. Если в билете указана Керчь, талон необходимо приобрести.

С 20 июня все поезда, прибывающие в Крым и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают маршруты в Керчи. Это связано с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги.

С 10 июня на полуострове действует запрет на въезд пассажирских поездов в темное время суток.

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