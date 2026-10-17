Движение поездов «Таврия» до станции «Керчь-Южная» сохранится до 26 октября

Если в железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно – пассажира посадят в автобус по железнодорожному билету. Если в билете указана Керчь, талон необходимо приобрести.