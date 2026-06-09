Въезд пассажирских поездов в Крым в темное время суток запрещен

По его данным, в летний сезон будут курсировать 96 пригородных поездов, а в дальнем следовании – 28 составов по 20 маршрутам. Из них 16 поездов по 10 маршрутам будут двигаться по территории Крыма в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00.