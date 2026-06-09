Въезд пассажирских поездов в Крым в темное время суток запрещен
Оперштаб Крыма ввел новую схему движения пассажирских поездов в республике, перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» скорректировал их расписание с 00:00 10 июня, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
По его данным, в летний сезон будут курсировать 96 пригородных поездов, а в дальнем следовании – 28 составов по 20 маршрутам. Из них 16 поездов по 10 маршрутам будут двигаться по территории Крыма в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00.
Аксенов отметил, что въезд на территорию республики железнодорожным транспортом будет осуществляться также в светлое время. После прибытия пассажиры должны пройти к автобусу со своим конкретным направлением и проследовать до пункта назначения. Глава региона подчеркнул, что обновленное расписание поездов опубликовано на официальном сайте министерства транспорта Крыма.
9 июня компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщала, что с опозданием из Крыма следуют семь поездов «Таврия» в результате ночной атаки беспилотника. 8 июня в регионе было остановлено движение пассажирских поездов после удара БПЛА по тепловозу, в результате которого погиб помощник машиниста, пострадал машинист.