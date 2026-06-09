Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 107,92+2,35%RGBI118,48-0,13%CNY Бирж.10,576-1,21%IMOEX2 522,77+0,2%RGBITR782,4-0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Въезд пассажирских поездов в Крым в темное время суток запрещен

Ведомости

Оперштаб Крыма ввел новую схему движения пассажирских поездов в республике, перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» скорректировал их расписание с 00:00 10 июня, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

По его данным, в летний сезон будут курсировать 96 пригородных поездов, а в дальнем следовании – 28 составов по 20 маршрутам. Из них 16 поездов по 10 маршрутам будут двигаться по территории Крыма в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00.

Аксенов отметил, что въезд на территорию республики железнодорожным транспортом будет осуществляться также в светлое время. После прибытия пассажиры должны пройти к автобусу со своим конкретным направлением и проследовать до пункта назначения. Глава региона подчеркнул, что обновленное расписание поездов опубликовано на официальном сайте министерства транспорта Крыма.

9 июня компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщала, что с опозданием из Крыма следуют семь поездов «Таврия» в результате ночной атаки беспилотника. 8 июня в регионе было остановлено движение пассажирских поездов после удара БПЛА по тепловозу, в результате которого погиб помощник машиниста, пострадал машинист.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её