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Главная / Общество /

Семь поездов из Крыма идут с опозданием после атаки БПЛА в ночь на 8 июня

Ведомости

По состоянию на 10:00 мск 9 июня с опозданием из Крыма следуют семь поездов «Таврия» компании «Гранд Сервис Экспресс». Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика. Движение было нарушено после ночной атаки беспилотника 8 июня.

В числе опаздывающих поезда № 174 Евпатория – Москва (отправление 7 июня, задержка 8,5 часа), № 098 Симферополь – Москва (отправление 8 июня, задержка 8 часов), № 184 Севастополь – Мурманск (отправление 8 июня, задержка 9 часов). Задерживаются также № 174 (отправление 8 июня, +3 часа), № 092 Севастополь – Москва (от 8 июня, +6,5 часа), № 068 Симферополь – Москва (от 8 июня, +1 час) и № 194 Севастополь – Челябинск (от 9 июня, +1 час).

В ГСЭ подчеркнули, что время задержки может измениться, пассажиров информируют начальники поездов. При этом все пассажирские поезда из Крыма 9 июня отправляются по расписанию с начальных станций, а составы на полуостров следуют до обычных конечных.

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Политика / Международные отношения

8 июня в Крыму остановили движение пассажирских поездов после удара БПЛА по тепловозу, в результате которого погиб помощник машиниста, пострадал машинист. В начале июня перебои с сообщением в Крыму уже возникали из-за дефицита топлива, что привело к переориентации турпотока из Крыма на Анапу.

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