Маршруты следующих в Крым поездов сократят до Керчи
Все поезда, прибывающие в Крым и отправляющиеся из него, с 20 июня заканчивают и начинают маршруты в Керчи, сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» в официальном Telegram-канале.
Решение связано с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги. Пассажиров отвезут автобусами от или до станции Керчи. По данным перевозчика, изменения затронут семь поездов.
ГСЭ напомнил, что до Керчи были укорочены маршруты поездов «Таврия» с 10 июня, другие составы продолжали ходить до Феодосии, Симферополя и Севастополя.
10 июня сообщалось, что власти Крыма приняли дополнительные меры безопасности на железнодорожном транспорте. На полуострове действует запрет на въезд пассажирских поездов в темное время суток.
Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в летний сезон в регионе будут курсировать 96 пригородных поездов и 28 поездов дальнего следования по 20 маршрутам. При этом 16 поездов по 10 маршрутам будут следовать по территории Крыма только в светлое время суток – с 5:00 до 23:00. Остальные шесть пар поездов, следующие в ночное время, будут прибывать на станцию «Керчь Южная», а оттуда пассажиров будут везти на автобусах.