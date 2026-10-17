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Правительство РФ выделило регионам более 1,7 млрд рублей на развитие экспорта

Ася Султанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Правительство России направит регионам более 1,7 млрд руб. на реализацию программ развития экспорта. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства получат 58 подавших заявки субъектов, что позволит увеличить их зарубежные поставки до 3,2 млрд руб.

Речь идет в том числе о проектах малого и среднего бизнеса, которые получают поддержку региональных экспортных центров. Предлагаемые меры закрывают весь цикл экспортной сделки: от консультаций и участия в международных выставках до содействия в размещении на зарубежных площадках. Такой подход заметно ускоряет выход на перспективные рынки – помогает быстрее находить торговых партнеров и адаптироваться к местным правилам и требованиям.

Планируется, что объем экспорта из регионов при участии центров составит не менее $38,165 млн. Минпромторг будет контролировать использование средств и представит доклад правительству до 1 марта 2027 г.  

Президент РФ Владимир Путин на форуме «Деловой России» 15 октября заявил, что Россия за последние десять лет увеличила поставки продовольствия на мировые рынки в 2,5 раза и вошла в двадцатку крупнейших мировых поставщиков. 

Внешнеторговый оборот России в январе – августе 2026 г. увеличился на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $505,5 млрд. Экспорт за этот период вырос на 14,2% до $304,2 млрд, импорт – на 13,1% до $201,3 млрд. Основу российского экспорта составили минеральные продукты, на которые пришлось 56,1% всех поставок за рубеж. Крупнейшими торговыми партнерами России были страны Азии. На них пришлось 75,5% внешнеторгового оборота, который за год увеличился на 18,1%.

10 сентября Федеральная таможенная служба (ФТС) опубликовала данные, согласно которым профицит внешней торговли России за январь – июль 2026 г. вырос на 13,3% по сравнению с показателями января – июля 2025 г. и составил $89,2 млрд. Экспорт за первые семь месяцев увеличился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. до $263,4 млрд, а импорт за январь – июль 2026 г. вырос на 12% г/г до $174,2 млрд.

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