На 41 году жизни умер российский боксер Денис Бойцов

«Денис Бойцов, известный как «русский Тайсон», был одним из самых перспективных тяжеловесов России в начале 2010-х. Он не знал поражений почти десять лет и готовился к бою с Владимиром Кличко. Однако в 2015 г. его карьера резко оборвалась из-за трагедии», – говорится в сообщении.