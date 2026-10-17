На 41 году жизни умер российский боксер Денис Бойцов
Скончался российский боксер Денис Бойцов. Ему было 40 лет. Об этом сообщил Центр физкультурных и спортивных мероприятий.
«Денис Бойцов, известный как «русский Тайсон», был одним из самых перспективных тяжеловесов России в начале 2010-х. Он не знал поражений почти десять лет и готовился к бою с Владимиром Кличко. Однако в 2015 г. его карьера резко оборвалась из-за трагедии», – говорится в сообщении.
В центре сообщили, что в Берлине Бойцов получил серьезные травмы головы и рук. Спортсмена нашли без сознания в метро в немецкой столице. Он проходил реабилитацию в Германии и России, перенес несколько операций. Из-за травм спортсмен не мог ходить и говорить.
В 2004 г. Бойцов одержал победу на чемпионате мира среди юниоров в тяжелом весе. В 2009 г. стал чемпионом Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Бойцов провел 37 поединков, в 36 из них он одержал победу. 27 боев он завершил нокаутом.