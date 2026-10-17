Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,46-0,18%CHKZ15 150+1%LIFE1,6650%IMOEX2 444,88+0,77%RTSI921,09+0,78%RGBI111,75-0,12%RGBITR771,23-0,01%
Главная / Стиль жизни /

На 41 году жизни умер российский боксер Денис Бойцов

Анна Суслова

Скончался российский боксер Денис Бойцов. Ему было 40 лет. Об этом сообщил Центр физкультурных и спортивных мероприятий.

«Денис Бойцов, известный как «русский Тайсон», был одним из самых перспективных тяжеловесов России в начале 2010-х. Он не знал поражений почти десять лет и готовился к бою с Владимиром Кличко. Однако в 2015 г. его карьера резко оборвалась из-за трагедии», – говорится в сообщении.

В центре сообщили, что в Берлине Бойцов получил серьезные травмы головы и рук. Спортсмена нашли без сознания в метро в немецкой столице. Он проходил реабилитацию в Германии и России, перенес несколько операций. Из-за травм спортсмен не мог ходить и говорить.

В 2004 г. Бойцов одержал победу на чемпионате мира среди юниоров в тяжелом весе. В 2009 г. стал чемпионом Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Бойцов провел 37 поединков, в 36 из них он одержал победу. 27 боев он завершил нокаутом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте