Путин поручил создать систему независимой оценки социальных услуг в России

Также во всех регионах России сведения об оказании услуг будут передаваться в «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в электронном виде. Ответственными за реализацию данного поручения будут премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов РФ. Они представят доклад до 1 февраля 2027 г. Потом доклады будут представляться раз в полгода.