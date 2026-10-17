Путин поручил создать систему независимой оценки социальных услуг в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать систему независимой оценки результатов оказания социальных услуг в регионах России до конца 2027 г. Об этом сказано на сайте Кремля.
«Обеспечить во всех субъектах Российской Федерации формирование с учетом ранее данных поручений до конца 2027 г. системы независимой оценки гражданами качества и условий оказания услуг организациями социальной сферы, предусмотрев использование федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" для проведения такой оценки», – говорится в сообщении.
Также во всех регионах России сведения об оказании услуг будут передаваться в «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в электронном виде. Ответственными за реализацию данного поручения будут премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов РФ. Они представят доклад до 1 февраля 2027 г. Потом доклады будут представляться раз в полгода.
19 августа Путин поручил внедрить электронную оценку социальных учреждений по всей России. Он отметил, что подобный сервис уже работает в 30 регионах. С 2026 г. на «Госуслугах» граждане могут оценить, насколько хорошо работает та или иная образовательная, медицинская, спортивная или культурная организация.