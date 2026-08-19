Путин поручил запустить электронную оценку для соцучреждений

Минтруд разработал проект постановления правительства России о возможности оценки условий и качества оказания соцуслуг через портал «Госуслуги» в январе 2025 г. По задумке, жители пилотных регионов могли бы оценить качество и условия предоставления государственных и негосударственных услуг социальной сферы. После посещения врача, записи ребенка в школу, детский сад, на занятия в спортивной секции, прохождения курса реабилитации или получения других соцуслуг на электронную почту получателя должно поступить уведомление о такой возможности.