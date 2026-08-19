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Путин поручил запустить электронную оценку для соцучреждений

Наталья Захарова

Президент РФ Владимир Путин поручил внедрить электронную оценку социальных учреждений по всей России в самые короткие сроки. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле.

Российский лидер считает, что возможность ставить оценку нужно синхронизировать с развитием цифровых платформ, чтобы граждане могли пользоваться такой возможностью без особых затруднений с мобильных устройств.

Путин отметил, что подобный сервис уже работает в 30 регионах. С 2026 г. через «Госуслуги» граждане могут оценить, насколько хорошо работает та или иная образовательная, медицинская, спортивная или культурная организация. Президент подчеркнул, что в России необходимо кратно нарастить усилия по применению современных технологий в социальной сфере.

Минтруд разработал проект постановления правительства России о возможности оценки условий и качества оказания соцуслуг через портал «Госуслуги» в январе 2025 г. По задумке, жители пилотных регионов могли бы оценить качество и условия предоставления государственных и негосударственных услуг социальной сферы. После посещения врача, записи ребенка в школу, детский сад, на занятия в спортивной секции, прохождения курса реабилитации или получения других соцуслуг на электронную почту получателя должно поступить уведомление о такой возможности.

Сервис запустили 9 июня 2026 г. Система оценки разработана Минтрудом России и Минцифры России при методической поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) во исполнение поручения президента России. Оценить качество работы организаций социальной сферы могут россияне старше 18 лет – жители регионов, участвующих в эксперименте.

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