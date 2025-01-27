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Минтруд предложил внедрить оценку качества социальных услуг через «Госуслуги»

Ведомости

Минтруд разработал проект постановления правительства России о возможности оценки условий и качества оказания соцуслуг через портал «Госуслуги». Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

Жители пилотных регионов смогут оценить качество и условия предоставления государственных и негосударственных услуг социальной сферы. После посещения врача, записи ребенка в школу, детский сад, на занятия в спортивной секции, прохождения курса реабилитации или получения других соцуслуг на электронную почту получателя поступит уведомление о такой возможности. Одновременно в личном кабинете на портале «Госуслуги» появится персонифицированная ссылка на анкету. Саму анкету и критерии оценки, а также расчет значения показателей до 1 апреля предстоит разработать Минтруду совместно с «Агентством стратегических инициатив».

Стать участником предлагаемого пилотного проекта сможет любой регион. Планируется, что он стартует с 1 октября.

15 декабря 2024 г. Минцифры сообщало, что за 15 лет работы портала «Госуслуги» число его пользователей достигло 112 млн, им доступно около 1600 услуг. Согласно статистике Минцифры, всего за время работы на портал поступило более 2,3 млн заявлений о браке, рождение 670 000 детей было зарегистрировано онлайн. Кроме того, на сервисе открыты 91,6 млн личных кабинетов избирателей, а виртуальный помощник робот Макс дал около 2 млрд консультаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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