Минтруд предложил внедрить оценку качества социальных услуг через «Госуслуги»

Жители пилотных регионов смогут оценить качество и условия предоставления государственных и негосударственных услуг социальной сферы. После посещения врача, записи ребенка в школу, детский сад, на занятия в спортивной секции, прохождения курса реабилитации или получения других соцуслуг на электронную почту получателя поступит уведомление о такой возможности. Одновременно в личном кабинете на портале «Госуслуги» появится персонифицированная ссылка на анкету. Саму анкету и критерии оценки, а также расчет значения показателей до 1 апреля предстоит разработать Минтруду совместно с «Агентством стратегических инициатив».