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Число пользователей «Госуслуг» выросло до 112 млн за 15 лет

Ведомости

Спустя 15 лет работы портала «Госуслуги» число его пользователей достигло 112 млн, им доступно около 1600 услуг. Об этом сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

«Все начиналось с информационного портала, со временем появились личный кабинет и первые 20 услуг. "Госуслуги" сегодня – это 1600 услуг и 112 млн пользователей. Каждый день они подают 2 млн заявлений и задают 1,5 млн вопросов роботу Максу», – говорится в сообщении.

Согласно статистике Минцифры, всего за время работы на портал поступило более 2,3 млн заявлений о браке, рождение 670 000 детей было зарегистрировано онлайн. Кроме того, на сервисе открыты 91,6 млн личных кабинетов избирателей, а виртуальный помощник робот Макс дал около 2 млрд консультаций.

В конце октября портал «Госуслуги» начал отправлять сообщения пользователям с просьбой сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на аналог. Затем член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин посоветовал отсоединить все аккаунты от сервисов Google. 12 декабря глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство пока не планирует отключать от «Госуслуг» аккаунты россиян, привязанные к почтовому ящику на @gmail.com.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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