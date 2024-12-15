Число пользователей «Госуслуг» выросло до 112 млн за 15 лет
Спустя 15 лет работы портала «Госуслуги» число его пользователей достигло 112 млн, им доступно около 1600 услуг. Об этом сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
«Все начиналось с информационного портала, со временем появились личный кабинет и первые 20 услуг. "Госуслуги" сегодня – это 1600 услуг и 112 млн пользователей. Каждый день они подают 2 млн заявлений и задают 1,5 млн вопросов роботу Максу», – говорится в сообщении.
Согласно статистике Минцифры, всего за время работы на портал поступило более 2,3 млн заявлений о браке, рождение 670 000 детей было зарегистрировано онлайн. Кроме того, на сервисе открыты 91,6 млн личных кабинетов избирателей, а виртуальный помощник робот Макс дал около 2 млрд консультаций.
В конце октября портал «Госуслуги» начал отправлять сообщения пользователям с просьбой сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на аналог. Затем член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин посоветовал отсоединить все аккаунты от сервисов Google. 12 декабря глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство пока не планирует отключать от «Госуслуг» аккаунты россиян, привязанные к почтовому ящику на @gmail.com.