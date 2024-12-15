Число пользователей «Госуслуг» выросло до 112 млн за 15 лет

В конце октября портал «Госуслуги» начал отправлять сообщения пользователям с просьбой сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на аналог. Затем член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин посоветовал отсоединить все аккаунты от сервисов Google. 12 декабря глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство пока не планирует отключать от «Госуслуг» аккаунты россиян, привязанные к почтовому ящику на @gmail.com.