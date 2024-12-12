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Минцифры не планирует отключать от «Госуслуг» привязанные к Gmail аккаунты

Ведомости

Минцифры России пока не планирует отключать от «Госуслуг» аккаунты россиян, привязанные к почтовому ящику на @gmail.com, об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев агентству «РИА Новости».

В конце октября портал «Госуслуги» начал отправлять сообщения пользователям с просьбой сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на аналог. Затем член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин посоветовал отсоединить все аккаунты от сервисов Google.

«Пока не планируем», – ответил Шадаев на вопрос о том, могут ли отключить данное приложение гражданам, у которых почта Gmail остается привязанной к порталу.

В самом начале осени у некоторых российских жителей, использующих Google, возникли трудности с регистрацией аккаунта через номер телефона. Позже Минцифры подтвердило, что корпорация ограничила создание новых аккаунтов в РФ, но смс-подтверждение авторизации для ранее созданных версий продолжает работать. Тем не менее, не исключено, что и эта опция в скором времени может стать недоступной.

Тогда же ведомство порекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы.

6 декабря «Ведомости» писали об удалении приложения Газпромбанка из Google Play. Банк рекомендовал скачать приложение через RuStore или установить APK-файл с помощью официального сайта для Android. Для пользователей устройств Huawei приложение также доступно в магазине AppGallery.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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