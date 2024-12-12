Минцифры не планирует отключать от «Госуслуг» привязанные к Gmail аккаунты
Минцифры России пока не планирует отключать от «Госуслуг» аккаунты россиян, привязанные к почтовому ящику на @gmail.com, об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев агентству «РИА Новости».
В конце октября портал «Госуслуги» начал отправлять сообщения пользователям с просьбой сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на аналог. Затем член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин посоветовал отсоединить все аккаунты от сервисов Google.
«Пока не планируем», – ответил Шадаев на вопрос о том, могут ли отключить данное приложение гражданам, у которых почта Gmail остается привязанной к порталу.
В самом начале осени у некоторых российских жителей, использующих Google, возникли трудности с регистрацией аккаунта через номер телефона. Позже Минцифры подтвердило, что корпорация ограничила создание новых аккаунтов в РФ, но смс-подтверждение авторизации для ранее созданных версий продолжает работать. Тем не менее, не исключено, что и эта опция в скором времени может стать недоступной.
Тогда же ведомство порекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы.