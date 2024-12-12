Минцифры не планирует отключать от «Госуслуг» привязанные к Gmail аккаунты

В самом начале осени у некоторых российских жителей, использующих Google, возникли трудности с регистрацией аккаунта через номер телефона. Позже Минцифры подтвердило, что корпорация ограничила создание новых аккаунтов в РФ, но смс-подтверждение авторизации для ранее созданных версий продолжает работать. Тем не менее, не исключено, что и эта опция в скором времени может стать недоступной.