Приложение Газпромбанка пропало из Google Play
Приложение Газпромбанка оказалось недоступным в Google Play, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. Банк рекомендовал пользователям Android скачать приложение через RuStore или установить APK-файл с помощью официального сайта.
«Для пользователей устройств Huawei приложение также доступно в магазине AppGallery. <...> Если приложение уже установлено на вашем устройстве, оно продолжит работать в обычном режиме», – говорится в сообщении.
В ноябре управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США обновило список санкций в отношении России. Под ограничения попал Газпромбанк. Санкции в том числе введены против отделений банка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.