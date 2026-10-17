Стоимость рекламы на федеральном ТВ в 2027 году увеличится на четверть

Стоимость рекламы на федеральном ТВ в 2027 году увеличится на четвертьБольшая часть инвентаря на следующий году уже законтрактована, говорят эксперты
Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) сообщил участникам рынка о повышении базовых цен на размещение рекламы на федеральных телеканалах в 2027 г., рассказали «Ведомостям» собеседники в трех крупных рекламных агентствах. В среднем расценки выросли на 25% относительно базовой схемы расчета на 2026 г., следует из данных двух агентств. Это чуть ниже, чем в прошлом году: тогда подорожание составило 28%.
Наиболее существенно стоимость рекламы увеличится у трех телеканалов холдинга «Газпром-медиа» (ГПМ) – «Матч ТВ» (на 34%), а также ТНТ и «Пятницы» (у обоих – на 31%). Заметное подорожание стоимости размещений зафиксировано и у телевещателей «Национальной медиа группы» (НМГ) – СТС (на 30%) и «Рен ТВ» (28%). У «ТВ-3» (входит в ГПМ) рост составит 27%, у «Первого канала» и «Муз-ТВ» («Медиа 1») – 26%. На 20-24% увеличатся расценки на «Пятом канале» (НМГ), «России 1» (ВГТРК), НТВ (ГПМ), «Ю» («Медиа 1»), «Субботе» (ГПМ), «2x2» (ГПМ) и др., на 14-19% – на «Спасе», «Солнце» («Медиа 1»), ТВЦ, «Домашнем» (НМГ) и др. Представитель НРА от комментариев отказался.
В рамках ранних сделок на 2027 г. уже законтрактовано более половины телевизионного инвентаря, рассказал 1 октября на вебинаре «Изменение медиаландшафта» старший вице-президент группы компаний «Родная речь» Сергей Белоглазов. Установленные НРА базовые цены распространяются на новые сделки, заключенные уже после выхода актуализированной схемы расчета стоимости телерекламы, и на заявление дополнительных бюджетов внутри действующих сделок, пояснил один из собеседников «Ведомостей». На конечную стоимость телерекламы для компаний влияют и индивидуальные скидки, которые может устанавливать альянс, отметил собеседник «Ведомостей» в рекламном агентстве. Наибольшие скидки, по его словам, НРА предлагает при заключении долгосрочных сделок на размещение ТВ-рекламы (на несколько лет), при увеличении рекламного бюджета с динамикой выше средней по рынку и т. д.
Рост стоимости телевизионных размещений сейчас выступает ключевым драйвером увеличения рекламных доходов телеканалов, говорят собеседники «Ведомостей». В январе – марте сегмент видеорекламы (включает в себя затраты на размещения на ТВ и в онлайн-видео) вырос лишь на 1% к тому же периоду 2025 г. и составил 67,5–68,5 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), весь рекламный рынок – на 5% до 220–222 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Более актуальную оценку АКАР пока не давала.
В январе – июне 2026 г. объем рекламы на ТВ увеличился на 4% к первому полугодию 2025 г. и составил 151,3 млрд руб., следует из оценки рекламной группы Okkam (есть в распоряжении «Ведомостей»). Аналогичная ситуация сложилась по традиционным медиаканалам в целом (ТВ, интернет, реклама вне дома, радио и пресса): объем рекламы в них вырос на 4% до 560,3 млрд руб., говорится в материалах компании.