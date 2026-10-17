Стоимость рекламы на федеральном ТВ в 2027 году увеличится на четверть

В рамках ранних сделок на 2027 г. уже законтрактовано более половины телевизионного инвентаря, рассказал 1 октября на вебинаре «Изменение медиаландшафта» старший вице-президент группы компаний «Родная речь» Сергей Белоглазов. Установленные НРА базовые цены распространяются на новые сделки, заключенные уже после выхода актуализированной схемы расчета стоимости телерекламы, и на заявление дополнительных бюджетов внутри действующих сделок, пояснил один из собеседников «Ведомостей». На конечную стоимость телерекламы для компаний влияют и индивидуальные скидки, которые может устанавливать альянс, отметил собеседник «Ведомостей» в рекламном агентстве. Наибольшие скидки, по его словам, НРА предлагает при заключении долгосрочных сделок на размещение ТВ-рекламы (на несколько лет), при увеличении рекламного бюджета с динамикой выше средней по рынку и т. д.