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Темпы роста рекламного рынка продолжают замедляться

На это влияют уровень потребительского спроса и «осторожное поведение» рекламодателей, отмечают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Объем рекламы в традиционных медиаканалах (ТВ, интернет, реклама вне дома, радио и пресса) в январе – июне 2026 г. увеличился на 4% по сравнению с тем же периодом 2025 г. и составил 560,3 млрд руб. (здесь и далее без учета НДС). Такую оценку дала «Ведомостям» главный операционный директор Okkam Дарья Куркина. Рост рекламных бюджетов на 3–6% в традиционных медиа также зафиксировали медиадиректор SkyAlliance Андрей Рунов и директор по аудиту и аналитике АДВ Камиль Хаджиахметов. Абсолютные показатели они не раскрыли.

Если ориентироваться на эти оценки, то темпы роста рекламного рынка продолжают замедляться: в январе – июне 2025 г. он увеличился на 10% к тому же периоду 2024 г. и достиг 445–450 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Оценку за январь – июнь 2026 г. АКАР пока не опубликовала.

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