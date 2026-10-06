Темпы роста рекламного рынка продолжают замедляться

Объем рекламы в традиционных медиаканалах (ТВ, интернет, реклама вне дома, радио и пресса) в январе – июне 2026 г. увеличился на 4% по сравнению с тем же периодом 2025 г. и составил 560,3 млрд руб. (здесь и далее без учета НДС). Такую оценку дала «Ведомостям» главный операционный директор Okkam Дарья Куркина. Рост рекламных бюджетов на 3–6% в традиционных медиа также зафиксировали медиадиректор SkyAlliance Андрей Рунов и директор по аудиту и аналитике АДВ Камиль Хаджиахметов. Абсолютные показатели они не раскрыли.