Противники глобальной безопасности, сотрудничества и процветания будут недовольны продолжением экономического диалога между США и Россией. Об этом в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.