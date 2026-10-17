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Дмитриев: диалог РФ и США вызовет недовольство «врагов безопасности»

Ася Султанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Противники глобальной безопасности, сотрудничества и процветания будут недовольны продолжением экономического диалога между США и Россией. Об этом в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Враги глобальной безопасности, сотрудничества и процветания будут недовольны», – написал Дмитриев.

В другом сообщении Дмитриев отметил, что и миротворческие усилия между странами будут продолжены.

Президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд мер, предусмотренных законом умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов). Речь идет об отказе от введения 500%-ных пошлин на российские товары. Указ был подписан 16 октября.

Дмитриев назвал приостановку действия ряда положений «закона Грэма» «важным и поистине историческим моментом». По его словам, предусмотренные законом меры могли полностью остановить экономическое взаимодействие России и США, а также нанести серьезный ущерб американской экономике и мировым рынкам.

9 октября в ходе телефонного разговора Путин и Трамп договорились о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. США выдали временную лицензию, снимающую санкции с российского дизеля. 

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