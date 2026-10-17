Власти Якутии не ожидают дивидендов от «Алросы» за 2026 год
Власти Якутии не ожидают выплаты дивидендов от алмазодобывающей компании «Алроса» по итогам 2026 г. и не закладывают эти поступления в трехлетний бюджет региона. Об этом на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2026» сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, пишет ТАСС.
Николаев пояснил, что власти региона исходят из консервативного сценария. По его словам, ситуация сейчас тяжелая, и в 2027 г. дивиденды по итогам второго полугодия 2026 г. вряд ли будут получены. Поэтому при планировании бюджета на эти поступления не рассчитывают, сказал он.
Последний раз «Алроса» выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия 2024 г.
16 октября исполняющий обязанности министра финансов региона Иван Алексеев в ходе публичных слушаний по бюджету в госсобрании (ил тумэн) также заявил, что Якутия планирует бюджет на 2027–2029 гг., не включая в него дивиденды от ПАО «Алроса».
ПАО «Алроса» за первое полугодие 2026 г. добыло 11,8 млн карат алмазов, за аналогичный период 2025 г. – 11,9 млн карат. Компания заявила, что снижение объемов обогащения по плану ведения работ было компенсировано ростом среднего содержания вследствие изменения структуры отработки месторождений.
В отчете «Алросы» по МСФО за полгода говорилось, что чистый убыток компании составил 9,54 млрд руб. против 40,60 млрд руб. чистой прибыли, полученной по итогам аналогичного периода 2025 г.
Якутия владеет 25% акций «Алросы», еще 8% принадлежат муниципальным районам. В предыдущие годы компания формировала около 60% доходов бюджета Якутии.