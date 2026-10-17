Власти Якутии не ожидают дивидендов от «Алросы» за 2026 год

Николаев пояснил, что власти региона исходят из консервативного сценария. По его словам, ситуация сейчас тяжелая, и в 2027 г. дивиденды по итогам второго полугодия 2026 г. вряд ли будут получены. Поэтому при планировании бюджета на эти поступления не рассчитывают, сказал он.