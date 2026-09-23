Дом.РФ разместил выпуск облигаций в объеме 15 млрд рублей

За август Дом.РФ заработал 10 млрд руб. чистой прибыли, а по итогам восьми месяцев – 77 млрд руб., Это на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Рентабельность капитала составила 23,6%. Чистые комиссионные доходы увеличились на 46% до 31 млрд руб., они формируют 23% операционных доходов группы. Чистые процентные доходы выросли на 26% до 120 млрд руб.