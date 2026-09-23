Дом.РФ разместил выпуск облигаций в объеме 15 млрд рублей
Ставка купона установлена на уровне ключевой ставки ЦБ РФ с прибавлением 1,55%. Эмитентом выпуска выступает ООО «СОПФ Дом.РФ», организатором и агентом по размещению – «Дом.РФ банк».
Привлеченные средства Дом.РФ собирается направить на финансирование инфраструктуры в регионах страны, а именно на строительство инженерных сетей, котельных, дорог, социальных и спортивных объектов.
«Сейчас с использованием облигационных займов мы реализуем 58 проектов в 28 регионах страны на сумму 213 млрд руб. В рамках этих проектов ведется строительство 123 объектов социально значимой инфраструктуры, в эксплуатацию уже введено 39 объектов, до конца года планируется завершить строительство еще 11», – рассказал управляющий директор Дом.РФ Александр Аксаков.
За август Дом.РФ заработал 10 млрд руб. чистой прибыли, а по итогам восьми месяцев – 77 млрд руб., Это на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Рентабельность капитала составила 23,6%. Чистые комиссионные доходы увеличились на 46% до 31 млрд руб., они формируют 23% операционных доходов группы. Чистые процентные доходы выросли на 26% до 120 млрд руб.