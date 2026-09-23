Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,59-0,08%MGTS1 504+0,94%BLNG7,43-1,2%IMOEX2 294,56-0,24%RTSI856,47-0,63%RGBI112,31-0,11%RGBITR768,39-0,07%
Главная / Инвестиции /

Дом.РФ разместил выпуск облигаций в объеме 15 млрд рублей

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Дом.РФ разместил новый выпуск инфраструктурных облигаций в объеме не менее 15 млрд руб. Об этом сообщил сам эмитент.

Ставка купона установлена на уровне ключевой ставки ЦБ РФ с прибавлением 1,55%. Эмитентом выпуска выступает ООО «СОПФ Дом.РФ», организатором и агентом по размещению – «Дом.РФ банк».

Привлеченные средства Дом.РФ собирается направить на финансирование инфраструктуры в регионах страны, а именно на строительство инженерных сетей, котельных, дорог, социальных и спортивных объектов.

«Сейчас с использованием облигационных займов мы реализуем 58 проектов в 28 регионах страны на сумму 213 млрд руб. В рамках этих проектов ведется строительство 123 объектов социально значимой инфраструктуры, в эксплуатацию уже введено 39 объектов, до конца года планируется завершить строительство еще 11», – рассказал управляющий директор Дом.РФ Александр Аксаков.

За август Дом.РФ заработал 10 млрд руб. чистой прибыли, а по итогам восьми месяцев – 77 млрд руб., Это на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Рентабельность капитала составила 23,6%. Чистые комиссионные доходы увеличились на 46% до 31 млрд руб., они формируют 23% операционных доходов группы. Чистые процентные доходы выросли на 26% до 120 млрд руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь