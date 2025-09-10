НАТО заявило о «многочисленных беспилотниках», сбитых над территорией Польши

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что дроны якобы были российскими. НАТО пока официально лишь подтвердило, что над Польшей были сбиты беспилотники, но не указывало, чьи именно. Агентство Reuters писало со ссылкой на источники, что в альянсе не считают инцидент нападением.