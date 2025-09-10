НАТО заявило о «многочисленных беспилотниках», сбитых над территорией Польши
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится в контакте с польским руководством, НАТО проводит тесные консультации с Польшей. Об этом сообщила представитель альянса Эллисон Харт в соцсети Х. Таким образом в Северо-атлантическом альянсе впервые официально отреагировали на инцидент с беспилотниками в Польше.
«Ночью многочисленные беспилотники вошли в воздушное пространство Польши и были встречены польской и натовской ПВО», – написала она.
В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что дроны якобы были российскими. НАТО пока официально лишь подтвердило, что над Польшей были сбиты беспилотники, но не указывало, чьи именно. Агентство Reuters писало со ссылкой на источники, что в альянсе не считают инцидент нападением.
Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Польше и Литве была передана информация о ночных взаимных атаках дронами между Россией и Украиной. В заявлении указано, что Варшава была проинформирована о «заблудившихся беспилотниках». Получив предупреждение, Польша подняла в воздух дежурные силы для реагирования.
Кроме того, белорусские силы ПВО уничтожили часть дронов, которые отклонились от курса над территорией страны из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.