Польша закрыла аэропорты из-за «незапланированной военной активности»

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило в соцсети X о якобы российских ударах по объектам на Украине в ночь с 9 на 10 сентября. Отмечается, что выполнены все процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. В небо были подняты польские и союзные самолеты, а «наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности».