Польша закрыла аэропорты из-за «незапланированной военной активности»
Причиной меры названа «незапланированная военная активность».
Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило в соцсети X о якобы российских ударах по объектам на Украине в ночь с 9 на 10 сентября. Отмечается, что выполнены все процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. В небо были подняты польские и союзные самолеты, а «наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности».
«Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы», – говорится в сообщении.
В июле Польша поднимала в воздух истребители и приводила в готовность системы противовоздушной обороны (ПВО) на фоне российских ударов по объектам на территории Украины. В командовании отмечали, что меры были направлены на обеспечение безопасности в районах, находившихся под угрозой ударов.