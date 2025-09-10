Газета
Главная / Политика /

Польша закрыла аэропорты из-за «незапланированной военной активности»

Ведомости

Польский аэропорт «Жешув-Ясенка» был закрыт из-за «незапланированной военной активности». Закрыто также воздушное пространство над аэропортом «Люблин», пишет РБК со ссылкой на извещение летному составу (NOTAM).

Причиной меры названа «незапланированная военная активность».

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило в соцсети X о якобы российских ударах по объектам на Украине в ночь с 9 на 10 сентября. Отмечается, что выполнены все процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. В небо были подняты польские и союзные самолеты, а «наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности».

«Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы», – говорится в сообщении.

В июле Польша поднимала в воздух истребители и приводила в готовность системы противовоздушной обороны (ПВО) на фоне российских ударов по объектам на территории Украины. В командовании отмечали, что меры были направлены на обеспечение безопасности в районах, находившихся под угрозой ударов.

