Польша подняла истребители на фоне российских ударов по объектам на Украине

В командовании добавили, что меры были направлены на обеспечение безопасности в районах, которые находятся под угрозой ударов. Позднее польские военные сообщили о прекращении операций авиации в связи с «уменьшением угрозы российских ракетных ударов». Силы и средства республики вернулись к выполнению стандартных оперативных задач, добавили в командовании.