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Польша подняла истребители на фоне российских ударов по объектам на Украине

Ведомости

Польша подняла в воздух истребители и привела в готовность системы противовоздушной обороны (ПВО) на фоне российских ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши в X.

«В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий вооруженных сил Польши задействовал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. В воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности», – говорится в сообщении.

В командовании добавили, что меры были направлены на обеспечение безопасности в районах, которые находятся под угрозой ударов. Позднее польские военные сообщили о прекращении операций авиации в связи с «уменьшением угрозы российских ракетных ударов». Силы и средства республики вернулись к выполнению стандартных оперативных задач, добавили в командовании.

Польша и ранее поднимала в воздушное пространство дежурные пары истребителей на фоне действий России на Украине. В мае также сообщалось, что военно-воздушные силы Польши перехватили и сопроводили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем. В минобороны страны заявили, что Су-24 якобы совершал «опасные маневры».

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